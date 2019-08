Tiago Fernandes su Leao: "Solo CR7 a Lisbona aveva il suo stesso talento a quell'età"

Tiago Fernandes, che ha allenato Rafael Leao ai tempi dello Sporting Lisbona, ha parlato così a tuttomercatoweb.com del neo acquisto rossonero: "Rafael è un calciatore speciale per me, lo sarà sempre. L'ho conosciuto quando aveva appena 12-13 anni, allenandolo in quasi tutte le squadre giovanili dello Sporting CP fino al suo debutto in prima squadra poco più che maggiorenne. Solo Cristiano Ronaldo a Lisbona aveva il suo stesso talento a quell'età, ve lo garantisco. Leao è fortissimo. Allo Sporting ho avuto il piacere di lavorare con tante giovani promesse, ma Rafael è senza alcun dubbio il miglior calciatore che abbia mai avuto. Parliamo di un grande attaccante, che può crescere ancora molto anche grazie alla sua innata umiltà e alla costante voglia di migliorarsi".