Tissone: "Ceballos sarebbe un grande acquisto per il Milan, sarebbe interessante vederlo duettare con Paquetà"

Intervistato da Tuttosport, Fernando Tissone, ex giocatore della Sampdoria che ha militato anche nella Liga spagnola, ha commentato così il possibile arrivo di Dani Ceballos al Milan: "Ceballos è un giocatore di qualità assoluta, che anno dopo anno sta crescendo sempre di più. Si è visto anche all'Europeo Under 21 dove ha fatto molto bene, quindi se dovesse arrivare al Milan sarebbe un grande acquisto che darebbe tanta qualità e freschezza al gioco dei rossoneri. Dove potrebbe giocare nel modulo di Giampaolo? Potrebbe giocare in ogni zona del centrocampo. In modo particolare lo vedo bene o come mezzala o come trequartista dietro le due punte. Ma i giocatori di qualità come lui si adattano facilmente alle richieste degli allenatori. Di certo sarebbe interessante vederlo duettare con Paquetà".