TMW - Al via il consiglio federale. Balata: "Commissario per la A? Vedremo, serve buon senso"

Giornata decisiva per il futuro della Serie A in quel di Roma. Oggi si celebrerà infatti il consiglio federale che, tra le altre cose, nominerà il commissario ad acta. La Lega ha infatti fatto scadere il termine - fissato ieri - per adeguare il proprio statuto ai nuovi principi FIGC. All'arrivo in via Allegri pochi minuti dopo Claudio Lotito, Mauro Balata, presidente Lega B, ha risposto così alle domande dei cronisti presenti: "Se oggi si nomina il commissario? Non lo so, vedremo. Non ho informazioni precise su questo: ci sarà una discussione, vedremo cosa dirà la Lega di A. So che c'è stata una istanza di rinvio, vedremo come il presidente e il consiglio valuteranno questa richiesta. Ci vogliono pazienza, buon senso e dialogo".