TMW - Cucchi sul caos Serie A: "C'è un protocollo, ma sono le Asl a decidere sulla salute"

Riccardo Cucchi, noto giornalista, si è così espresso a TMW sul caos in Serie A: "Per me è una polemica inutile, nel senso che c'è un protocollo sottoscritto dai club di A. Poi ci sono le Asl che hanno giurisprudenza sulla salute delle persone e prendono una decisione".

Il governo del calcio deve fare qualcosa?

"Il governo del calcio ha un protocollo che, ripeto, è stato sottoscritto dai presidenti ed è quello il documento che vale. E' evidente la contraddizione tra il protocollo e l'autorità delle Asl e su questo nessuno ha riflettuto. Mi dispiace che si debba ricorrere, e spero di no, al giudice sportivo per valutare la presenze di una squadra in campo con il conseguente 3-0 a tavolino poi cancellato successivamente".

E' un campionato condizionato...

"Lo sapevamo; quello che sfugge forse a molti è che stiamo vivendo un'emergenza pandemica che condiziona la nostra vita e il nostro lavoro. Come si poteva pensare che non ci fossero riflessi sul calcio? All'origine della sottoscrizione del protocollo non si è pensato alla variabile Asl che ha competenze per decidere; il campionato inevitabilmente sarà condizionato perchè il problema riguarda ogni squadra. L'obiettivo del protocollo era chiudere le stagioni e mi auguro ci si riesca, ma credo che la salute dei calciatori e degli spettatori venga prima"