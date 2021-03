TMW - Cuoghi: "Al Milan si stanno facendo sentire le tante assenze"

Stefano Cuoghi analizza la situazione del Milan dopo il ko della squadra di Pioli contro il Napoli: "E' chiaro" - dice a Tuttomercatoweb.com l'ex calciatore rossonero - "che in chiave Champions ora un po' di preoccupazione c'è visto che il vantaggio si sta assottigliando. Ieri era importante non perdere. Il Napoli ha giocato una buona partita, per il Milan si stanno facendo sentire le tante assenze come fu per il Napoli qualche tempo fa. Le sopporti per un tempo limitato, alla lunga paghi. Pareva, dopo il pari a Manchester, che non fosse un problema ma può andarti bene una volta o due".

Tra l'altro sarà una settimana ancora impegnativa per il Milan...

"Col Manchester parti da un risultato positivo però con il rientro di Rashford sarà molto più pericoloso. E' una gara das giocare senza speculare, poi con un eventuale risultato positivo aumenta l'autostima. Domenica c'è la Fiorentina che sta giocando buone gare e il Milan non può permettersi di perdere terreno".

Ieri è stato criticato tra gli altri Calhanoglu..

"In modo giusto e ingiusto. E' un giocatore talmente importante che quando è sotto tono il Milan ne risente. Da quando è ritornato non ancora è lui ma non scordiamoci quanto ha fatto di buono; è uno dei calciatori fondamentali, ha abituato bene tutti e quindi tutti si aspettano sempre grandi cose".

Ieri comunque senza Ibra è mancato il centravanti...

"Basta vedere il Napoli: con Mertens giocava con la palla bassa, con l'ingresso di Osimhen ha potuto mettere la palla alto o in profondità. E qs è un plus che può aver il milan con Ibra, soprattutto se la manovra senza Calha non trova sbocchi"