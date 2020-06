TMW - D. Rossi: "Infortuni? Ogni situazione va valutata. Ibra è un gran professionista e un ottimo atleta"

Intervistato ai microfoni di tuttomercatoweb.com, Delio Rossi, ex allenatore di Fiorentina e Palermo, ha parlato degli infortuni e della questione Ibrahimovic: "Il mio come dicevo è un discorso a spanne. Ogni situazione va valutata. Faccio degli esempi generali: se in una squadra ci sono tanti infortuni al menisco o al ginocchio significa che la preparazione non è stata adeguata. Se ci sono parecchie distorsioni alla caviglia è un evento traumatico. Ibra comunque è un gran professionista e un ottimo atleta che sa come dosarsi e quindi non rientra nel discorso che facevo prima. Però non ho ulteriori elementi per approfondire"