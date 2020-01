TMW - Il presidente del Getafe chiude a Suso: "Non ci interessa, rosa già completa"

"Suso non ci interessa". Angel Torres, presidente del Getafe, chiude le porte al fantasista in uscita dal Milan in una breve intervista rilasciata ai microfoni esclusivi di TuttoMercatoWeb.com.

"Suso non è uno dei calciatori che stiamo valutando. Al momento siamo infatti al completo, abbiamo già fatto le operazioni di mercato che dovevamo e non faremo quindi nient'altro in entrata. Al massimo un centrale difensivo, visto che Cabrera oggi è andato all'Espanyol", le parole del dirigente spagnolo.

Niente Getafe, dunque, per Suso dopo i rumors dei giorni scorsi sull'interesse nei confronti del classe '93 da parte di Siviglia, Valencia e, appunto, Azulones.