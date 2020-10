TMW Radio - Amelia: "Grandissimo lavoro di Pioli. Con Ibrahimovic il Milan può raggiungere la Champions"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Amelia ha parlato del momento positivo del Milan e dei singoli. Queste le sue parole: "Sono contentissimo, in primis va elogiato il lavoro di Pioli, poi quello della società. Ha influito tantissimo l'avvento di Ibra: ha alzato la mentalità nello spogliatoio, e qualche giovane è in crescita. Si vede in campo".

A beneficiarne di più sembra essere stato Calhanoglu.

"Sì, tantissimo. Se vede talento e qualità, Ibrahimovic ti stimola a dare il meglio. Non so se anche le porte chiuse, ma credo che a certi livelli i giocatori di grande calibro riescono a fregarsene anche dei fischi. La cosa importante è che stia rendendo secondo aspettative di club e tifosi".

L'obiettivo dei rossoneri è la Champions League?

"Poterci lottare, che è diverso dall'arrivarci sicuramente. Ma significa ritrovare ambizione, un atteggiamento generale che possa riportare la mentalità vincente per competere con chi occupa le posizioni alte della classifica negli ultimi anni. C'è traffico: Juventus, Inter, Napoli, Atalanta, Roma, Lazio... Il Milan però può lottare, deve soltanto mantenere questa continuità. Per me possono farcela, abbiamo visto alzare il livello di tanti giocatori e penso possa dar fastidio a tutte le squadre che si sentono sicure del posto, o comunque da Champions".