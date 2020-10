TMW Radio - Bergonzi: "Milan-Roma, l'errore più grave è del Var e non di Giacomelli"

"Una serata nerissima per Giacomelli". Così l'ex fischietto Mauro Bergonzi a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha commentato l'arbitraggio di Milan-Roma. "Errori gravi, a partire dall'arbitro, incappato in una serata storta. L'errore più grave è del Var. In pochi secondi abbiamo visto ad esempio che non c'era il fallo di Bennacer, le immagini le avevano anche loro. Doveva intervenire, è impossibile non farlo, visto che sono chiari ed evidenti errori. Può capitare a tutti di sbagliare, ma i vertici degli arbitri dovevano intervenire e ammettere gli errori".