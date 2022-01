TMW RADIO - Braglia sul Milan: "Ora ha il giusto mix, derby partita chiave"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia, il quale ha commentato così il mercato di gennaio del Milan: "E' una squadra che progettualmente ha iniziato questa politica di ringiovanimento da almeno un paio di anni. Ha il giusto mix adesso, per me va bene così. La partita chiave sarà il derby. Per tutte e due sarà molto chiara per gli obiettivi. Ibrahimovic? Io il prossimo anno lo vedrei dirigente e non più sul campo".