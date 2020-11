TMW RADIO - Bruni: "Le qualità di Tonali si vedevano subito. Anche mentali"

L'ex centrocampista Luciano Bruni, oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, intervenendo in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto, condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini:

Tra gli altri che ha allenato, Tonali...

"Anche Zaza. Tonali in realtà era degli Allievi, giocava con Beruatto anche se io spingevo per averlo in Primavera. Ma erano gelosi a mandarmelo!".

Già si vedevano le sue qualità?

"Assolutamente sì. Poi sono tanti quelli che hanno qualità, ma alla fine dipende sempre da loro. Lui mi sembra che abbia anche delle belle qualità mentali".