TMW Radio - Bucchioni: "Con Locatelli il Milan ha fatto un errore colossale"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell'interesse della Juventus per Locatelli. Queste le sue parole sull'ex Milan: "Locatelli lo sta trattando da tempo. Se fossi la Juve lo farei ma il Sassuolo non molla. E' un '98, ha fatto una stagione eccezionale, lo ha dato via troppo facilmente il Milan, un errore colossale. Servirebbe però uno di esperienza lì in mezzo al campo .Vedo un rinnovamento troppo frenetico".