TMW Radio - Bucchioni su Milan-Roma: "Due squadre divertenti. I rossoneri hanno più certezze dei giallorossi"

Intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato così il pari tra Milan e Roma: "Due squadre divertenti, che amano giocare a calcio. Alla lunga la Roma potrà essere più incisiva dei rossoneri, ma il Milan aveva grande autostima, costruita dagli ottimi risultati. Per me la Roma può crescere e diventare più pericolosa per un posto in Champions rispetto al Milan. Anche ieri sera il Milan ha dimostrato di essere più sicura e di avere più certezze dei giallorossi, ma in prospettiva vedo la squadra di Fonseca favorita, anche per la lunghezza della rosa".