TMW RADIO - Caravello: "Il Milan potrebbe fare qualcosa a gennaio. Scamacca? Chi lo vuole dovrà pagare tanto"

A parlare di calciomercato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il procuratore Danilo Caravello. Ecco le sue parole:

Che mercato di gennaio può essere?

"Si muoveranno le squadre che hanno più bisogno, per cercare di correggere il mercato estivo. I grandi club, se riusciranno a togliersi qualche giocatore, magari faranno delle operazioni di contorno o preparatoria al nuovo anno. Ci sono problemi economici e le rose lunghe incidono. Non prevedo una sessione scoppiettante. Magari Milan e Roma faranno qualcosa, visto che si trovano in situazioni inaspettate. Inter e Juventus cercheranno di togliere qualcuno che è in esubero. La Lazio dovrà chiarire il caso Lulic".

Scamacca tra i pezzi pregiati del calciomercato:

"Scamacca è forte, è un giocatore del Sassuolo, bottega cara a vendere. Chiunque lo vuole, dovrà pagare una cifra importante. Per il ragazzo, finire l'anno al Genoa sarebbe la cosa migliore, perché gli garantirebbe minutaggio. Andare in una grande gliene garantirebbe di meno e per un giovane non è il massimo".