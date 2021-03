TMW RADIO - Fiore: "Milan e Juventus neanche lontane parenti di quelle di una volta"

L'ex centrocampista Stefano Fiore è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, e ha parlato così del calcio italiano: "Noto un impoverimento tecnico evidente dei club, pur con tutto il rispetto per le cose che stanno facendo, ma per esempio il Milan di oggi non è neanche lontano parente di quello di una volta, e questo vale anche per la Juventus. La Nazionale però sta invertendo questo trend, forse anche perché ci sono molti titolari di squadre non di primissima fascia".