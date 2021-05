TMW RADIO - Foscale: "Maldini ha fatto bene a chiudere la porta a Donnarumma"

A intervenire a TMW Radio durante Maracanà è intervenuto Luigi Foscale, ad della Top Player Academy. Su Donnarumma ha dichiarato: "Il Milan esce rinforzato a livello di club. Maldini ha ascoltato la tifoseria, il club e Donnarumma, poi ha preso una sua decisione che condivido al 100%. Ha dimostrato ancora di essere un grande capitano, chiudendo la porta a un Donnarumma che ha esagerato, chiedendo cifre del genere in una situazione come quella attuale. Per me è una vicenda poco educativa".