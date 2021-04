TMW RADIO - Foscale: "Pioli va tenuto. Se Gigio non vuole rimanere lo lascerei andare"

L'imprenditore Luigi Foscale, ad della Top Player Academy a cui partecipano grandi ex campioni come Simone Braglia, Stefano Eranio e Pietro Vierchowod, ha parlato di Milan e del suo momento.

Che succede al Milan?

"Arrivava da un buon periodo ma ci sono stati dei cali. La partita di ieri fa vedere un Milan non male, Pioli ha messo bene in campo la squadra ma mancava quella determinazione che c'era nei mesi passati. E' vero, la Lazio ha meritato ma non ha giocato male il Milan. E poi incidono fattori come i mancati rinnovi e la Superlega".

Pioli deve rimanere anche se non raggiunge la Champions?

"Va tenuto. Ha fatto bene, gli errori non sono dipesi da scelte tecniche errate. Per me sarebbe una grande risorsa, per dare continuità a un progetto. Ha creato un gruppo ben strutturato, il Milan nei mesi passati giocava bene. Sarebbe un errore solo parlare di un cambio. Il Milan ora ha bisogno di tranquillità, in campo e fuori".

Ibra, giusto rinnovarlo? E Donnarumma?

"E' un top player come Messi e Ronaldo. E' fondamentale per il Milan avere una figura d'esperienza come lui. E' un allenatore in campo ed era da rinnovare. Le persone da non rinnovare sono altre, tipo Donnarumma. Se non vuole rimanere, lo lascerei andare. Mi piace molto, è un portiere di livello mondiale, ma se vuole andare via va lasciato andare".

Juventus che lotta per un posto in Champions. Chi rischia di rimanere fuori?

"Milan e Juve rischiano ma alla fine andranno in Champions. Occhio però. La prossima partita il Milan la giocherà col Benevento, che deve salvarsi. Saranno decisivi gli incroci con le squadre che si giocano la permanenza in Serie A".