TMW Radio - Ledesma: "Pioli è stato partecipe della ricostruzione di questo Milan. E' un allenatore molto preparato"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Cristian Ledesma ha parlato del suo ex allenatore Pioli e del lavoro al Milan. Queste le sue parole: “Ricordo un allenatore molto preparato e pignolo su come andare ad affrontare gli avversari. Con lui ho giocato pochissimo, ma non per questo lo critico: in quell'anno che l'ho avuto l'ho visto pronto. Ha avuto una grossa opportunità e la sta sfruttando al meglio, arrivando in una situazione difficile, con una società che si stava ricostruendo. Ha portato risultati, e allo stesso tempo è stato partecipe della ricostruzione di questo Milan, guadagnandosi tutto ciò che ha ora in mano. Ci sta che possa essere il suo momento: sicuramente sta facendo bene, sta avvenendo ciò che si era preposto Maldini all'inizio della sua carriera da ds”.