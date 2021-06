A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha parlato così del possibile sostituto al Milan di Hakan Calhanoglu: "Zaccagni ha 26 anni, ma si fanno tanti altri nomi come Gomez, Ilicic, Ceballos. Secondo me Zaccagni più somiglia a Calhanoglu, gli altri sono tutti diversi nel modo di giocare".