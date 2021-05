TMW Radio - Lucchesi: "Donnarumma via dal Milan? Non me l'aspettavo"

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini su Donnarumma: "Pensavo rimanesse, alla fine 8 milioni netti sono una bella cifra. Mi ha preso un po' alla sprovvista. Maldini però era un campione in campo e lo è anche oggi. Juve o estero Penso più estero".

Non ci sono già grandi portieri in giro?

"Il vantaggio di Donnarumma però è l'età, cosa che gli dà forza negoziale. Chi lo prende può fare un programma su di lui. Sinceramente penso abbia già un'intesa con qualcuno e non da oggi, non si può dire a un contratto del genere del Milan altrimenti. A breve ci farà sapere la sua soluzione".