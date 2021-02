TMW RADIO - Manfredini: "Sanremo non sarà una distrazione per Ibra"

Thomas Manfredini, ex calciatore, ha parlato così a TMW Radio della partecipazione di Ibrahimovic al Festival di Sanremo: "Sanremo non sarà una distrazione per Ibra. I tifosi lo dicono ma un professionista come lui sa come comportarsi, lo si vede ogni giorno. E' un po' strano che un calciatore così vada a quella manifestazione. 10-15 anni fa non sarebbe mai successo una cosa del genere".