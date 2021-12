TMW Radio - Maniero su Messias: "Una società come il Milan non sceglie i giocatori a caso"

L'ex attaccante Filippo Maniero ha così parlato in diretta a TMW Radio, durante Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, di Messias. Queste le sue parole: "Una società come il Milan non sceglie i giocatori tanto per, ma perché mister, staff e club credevano in lui. Cosmi, che l'ha avuto a Crotone, ha sempre detto che è un grande giocatore e che meritava certi palcoscenici. Contento si ritagli certi spazi"