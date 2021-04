TMW RADIO - Nocerino: "Il rinnovo di Donnarumma? Io il tempo di bere un caffè e avrei firmato"

L'ex centrocampista Antonio Nocerino, ora residente a Orlando in Florida dopo aver giocato nella squadra locale di MLS e aver lavorato nella loro accademia, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Io sto bene, qua le cose vanno e viviamo un situazione molto più tranquilla".

Che ne pensa della Superlega?

"Vi dirò, non possiamo paragonarci alla MLS. Quello è un campionato chiuso, c'è molta meno passione e amore, non è come il nostro calcio: la MLS ha solo 25 anni d'età, è tutto diverso. Per i proprietari è un business, essendo a numero chiuso il valore di ciascuna aumenta e chi vende poi ci avrà guadagnato. Io sono sì per le novità, ma non queste. Migliorerei ciò di positivo che già ho, non mi soffermerei solo sul problema di ciò che hanno tentato o no: cerchiamo di prendere il meglio dall'idea. Ho letto che tutti si sono lamentati del format che ha la Champions, e l'idea che mi viene è: cosa possiamo fare per migliorarla? Non andrei a massacrare chi ha proposto l'idea".

I calciatori dovrebbero avere una guida più unica?

"Il confronto tra calciatori, allenatori, dirigenti e chi per essi è fondamentale per migliorare il tutto. Chi meglio di un calciatore sa la fatica che si fa tra viaggi e partite, chi meglio di un allenatore conosce le difficoltà delle preparazione? Ascolterei tutti quelli che possono dare un'idea, uno spunto e un consiglio, ma oltre alle chiacchiere dobbiamo fare qualcosa".

Che consiglio darebbe a Donnarumma?

"Parlo in generale, per tutti i calciatori: ognuno deve fare un ragionamento che vada oltre al calcio, visto che tutte le società, direi il mondo, stanno vivendo una situazione un po' così... Bisognerebbe pensare se andare incontro alla società in un momento così particolare: con me, Antonio Nocerino, tempo di bere un caffè abbiamo già firmato. Però sento di chi chiede 30 milioni e altro... Ognuno farà come crede. Sulla storia di Donnarumma c'è un accanimento mediatico incredibile, si parla solo del Donnarumma e non di Mbappe o Neymar, per esempio. Non vorrei ci si concentrasse sul contratto e poi passasse in secondo piano il campo, che deve essere sempre in prima linea".

Senza Champions andrebbe giudicata fallimentare la stagione del Milan?

"Vedendo come sono partiti penso proprio di sì. Sono primi o secondi dall'inizio, e io adesso di vederli arrivare quinti non potrei proprio immaginarmelo. Per quanto hanno fatto sarebbe un peccato, da mangiarsi le mani. Mi auguro riescano in uno sprint finale, più fisico che mentale, tanto le partite sono poche. Spero arrivino in Champions perché se lo meritano ma parlerà il campo".