TMW RADIO - Pasqualin: "Il Milan non può non fare un pensierino su Berardi ma la richiesta del Sassuolo è alta"

L'avvocato Claudio Pasqualin, esperto di diritto sportivo, ha così parlato ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Le sue riflessioni cominciano dalle operazioni di questo calciomercato: "Bisogna lavorare di fantasia, i trasferimenti stile Locatelli sono all'ordine del giorno. Ci sono però anche delle valutazioni tecniche, e nel caso di Florenzi per esempio si può dire che non accendesse la fantasia di Mourinho e che l'abbia lasciato andare. Però è utile, sulla destra può fare tutta la fascia e sostituire sia il terzino che l'esterno alto".

Tardiva la richiesta di cessione di Berardi al Sassuolo?

"Avrà da fare i conti con la virilità del Sassuolo nell'atteggiamento societario: la volontà dei neroverdi è di incassare una cifra che non sia inferiore ai 35 milioni di euro, difficile da reperire in Italia. Il Milan non può non farci un pensierino, ma parliamo di somme troppo impegnative. Ora hanno preso Pellegri, un ragazzo che il Monaco pagò molto e poi è stato martoriato dagli infortuni: la stoffa, comunque, dovrebbe esserci".