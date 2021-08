TMW Radio - Peccenini: "Il Milan ha preso un grande centravanti come Giroud"

Franco Peccenini, ex giocatore della Roma, è intervenuto in diretta su TMW Radio durante 'Maracanà'. Queste le sue parole sulle squadre pià in forma ad una settimana del campionato: "L'Atalanta è ancora la squadra migliore, quella che vedo davanti a tutte. Ha cambiato poco e sta facendo innesti importanti. Poi c'è la Juventus, se Allegri riesce a dargli la stessa voglia di vincere del passato rimane la favorita. L'Inter si è indebolita e il Milan non capisco cosa stia facendo: ha preso un grande centravanti come Giroud, ma non so se riuscirà a fare lo stesso campionato dell'anno scorso. Napoli? L'incertezza di Insigne non fa bene a nessuno".