TMW Radio - Perinetti: "Il Milan sta irrobustendo l'organico. Il mercato di tutti è in ritardo"

Giorgio Perinetti, nuovo ds del Siena, si è così espresso a TMW Radio, nel corso del programma Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini sul mercato del Milan: "Di Maignan si dice benissimo, è una scelta coraggiosa anche se Donnarumma è tra i migliori al mondo e rappresenta una certezza. Questo ragazzo però sembra avere qualità. Hanno trovato Giroud, il sostituto di Ibrahimovic che non c'era, e anche se hanno perso Calhanoglu stanno irrobustendo l'organico. Per capire però bisogna anche guardare a cosa faranno le altre. Il mercato di tutti in ogni caso è in ritardo".