TMW RADIO - Petruzzi: "Il Milan è la squadra più completa"

A TMW Radio è intervenuto l'ex difensore Fabio Petruzzi, il quale ha commentato così la corsa scudetto: "Chiellini ha dato una grossa mano, da sicurezza alla Juve. Ma c'è rammarico per la Roma. Non mi convince troppo però questa Juve, che ha tirato in porta tre volte. Il vantaggio è un errore dei giallorossi, con un tiro neanche troppo voluto da Ronaldo. La Roma ha fatto gioco, non ha mai tirato, questo è vero, ma la Juve non mi convince. Vedo qualcosa in più in Milan e Inter. L'Inter gioca a calcio ma il Milan è la più completa".