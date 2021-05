TMW Radio - Tricella: "Il Milan non deve trattenere a tutti i costi chi vuole andarsene"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Roberto Tricella ha parlato del futuro del Milan. Queste le sue parole: "Far andar via chi vuole andare via, non trattenere a tutti costi chi vuole andarsene. E poi parlare chiaro alla tifoseria. Se vuole puntare su altri giovani di livello, si può fare così. Le basi per fare un buon campionato ci sono".