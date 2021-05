TMW Radio - Vierchowod: "Milan-Atalanta sarà determinante. Se i rossoneri resteranno fuori dalla Champions sarà una delusione"

Intervenuto ai microfoni di 'Tmw Radio' l'ex difensore rossonero Pietro Vierchowod ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "L'ultima partita deciderà la stagione. E' stato in testa fino a metà campionato e si pensava che potesse arrivare almeno tra le prime quattro. L'Atalanta è in forma e punta al secondo posto, poi si gioca in casa loro. Diventa una partita determinante e rischia di rimanere fuori. Non sarebbe un fallimento ma una delusione".