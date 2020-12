TMW - Repice: "Scudetto? Vedo favorita l'Inter ma se il Milan farà un grande mercato può dire la sua"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' il radiocronista Francesco Repice ha parlato della favorita per la lotta scudetto. Queste le sue parole: "Penso che l'Inter possa avere la meglio sul Milan se la Juventus resterà fuori dal discorso scudetto nei prossimi due mesi. Nel testa a testa tra le due milanesi vedo favoriti i nerazzurri, non fosse altro per una rosa più lunga, competitiva e con più qualità. Però c'è il mercato di gennaio in mezzo: se Gazidis fa qualcosa di straordinario potrei pensarla diversamente".