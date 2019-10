Tognazzi: "Pioli dovrà avere l’appoggio dei tifosi e ridare compattezza e solidità al Milan"

Intervistato da Tuttosport, Gianmarco Tognazzi, noto attore e grande tifoso milanista, ha commentato così l'esonero di Marco Giampaolo e l'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: "Giampaolo è stato preso fra altri, perché non si poteva mirare, con tutto il rispetto, a un allenatore di fascia A, quindi si è chiesto a lui lo sforzo di fare il meglio con il meno possibile. Ha fatto bene? Ha fatto male? Non sta a me giudicare. Pioli? Più che altro mi aspetto che qualcuno ridia compattezza e solidità a questa squadra, il nuovo tecnico dovrà avere tutto l’appoggio dei tifosi, per poter ribaltare un clima di pessimismo. Insomma, vogliamo provare ad unirci e gridare 'Forza Milan', anziché fare i bacchettoni, e puntare sempre il dito contro tutti?".