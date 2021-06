Tomori: "Al Milan mi sento migliorato. Voglio dimostrare ancora di più"

Fikayo Tomori, neo giocatore del Milan, si è così espresso sul canale Twitch del club rossonero sui suoi primi mesi in rossonero: “Ho apprezzato ogni minuto, sono arrivato quando il la squadra era in testa. Tutti mi hanno aiutato, la stagione è stata molto buona, tornare in Champions League è molto importante, era il nostro obiettivo. Sono felice di essere un giocatore del Milan. Da quando ho parlato con Maldini e Massara che le aspettative sarebbero stato alte, quindi avrei dovuto fare del mio meglio. Tutti mi hanno aiutato, da quando sono arrivato qui ho capito che avrei avuto la possibilità di fare il titolare solo se avessi dato tutto”.

Quale credi che sia stata la qualità che hai migliorato di più quest’anno?

"La lettura del gioco. Tutti sanno che in Italia la difesa è molto importante. Mister Pioli mi ha detto subito cosa fare e dove mi avrebbe voluto in campo. Mi sento migliorato molto come giocatore, e questo mi ha incoraggiato ancora di più a tornare qui e migliorare. Ora sono qui, sono definitivamente un giocatore del Milan, voglio dare continuità a quanto fatto vedere e dimostrare ancora di più”.