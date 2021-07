Tomori sulla prossima Serie A: "Stiamo lavorando duramente per farci trovare pronti"

Fikayo Tomori, nell’intervista rilasciata a Milan TV, ha parlato così della prossima Serie A: "In Serie A ci sono molte ottime squadre e tutte vanno affrontate due volte. Non importa quando le incontri, ma quando succede bisogna farsi trovare pronti. Per questo durante la preparazione lavoriamo duramente per farci trovare pronti. Quando iniziano le partite vogliamo essere pronti e speriamo di riuscirci. Affrontare Juventus, Inter, Roma, tutte le grandi, l’Atalanta, non è mai facile e non importa quando le incontri".