Torchia: "Tonali? Entrare in un club in ricostruzione come il Milan è una scelta ottima"

Davide Torchia, agente tra gli altri anche del difensore juventino Daniele Rugani, è intervenuto a TMW Radio e ha commentato così l'acquist di Tonali da parte del Milan: "Da appassionato esterno, conoscitore di calcio da 40 anni, dico che mi fa piacere. Non conosco il ragazzo ma da quello che so oltre alle doti tecniche è assennato, ha buon carattere: entrare in un club in ricostruzione come il Milan, che comunque ti fa sentire su un palcoscenico molto importante, per me è una scelta ottima. Fermo restando che se ti prendono Juventus, Inter o Real Madrid ci vai, ma non credo sia una scelta di ripiego. Anche perché nei grandissimi club va trovato il buco, visto che hanno già giocatori top. Un cambio da Brescia a una squadra top, poi, ti porta su un calcio molto diverso".