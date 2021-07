Torino, Cairo: "Fatta offerta importante a Belotti per le nostre casse, dopodiché se non l'accetta..."

Urbano Cairo, patron del Torino, si è così espresso ai margini dell'amichevole dei granata sul futuro di Belotti: "Belotti ora è in vacanza, quando torna parleremo con lui: gli abbiamo fatto un'offerta molto importante per le nostre casse, dopodiché se non accetta l'offerta... Non mi piace fare trattative sui giornali, ma dico che si è fatta un'offerta importante e ora vediamo cosa succede, abbiamo davanti un mese per chiudere o per fare altre cose"