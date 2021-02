Trevisani: "Saltare Spezia? Non me la sento di colpevolizzare Calabria"

Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati, il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il fatto di saltare una partita più semplice per non essere fuori nel derby è una cosa normale, la fanno tutti e non me la sento di colpevolizzare Calabria. Lo Spezia sembrava l'Atalanta, se l'avversario corre di più e meglio, il Milan va in affanno"