Tuttosport - Sala: "Vogliamo capire se San Siro può essere salvato e recuperato. C'è spazio per due stadi"

In merito al mantenimento e alla riconversione di San Siro, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha dichiarato: "Non siamo ostili rispetto a un nuovo stadio, ma vogliamo capire se, e in quale forma, il vecchio San Siro potrà essere salvato e recuperato. Non ci sono solo le squadre di serie A, ma c’è il calcio femminile e le giovanili che attraggono molto interesse. Tecnicamente lo spazio c’è per due stadi, però bisogna capire se ci si sta e se ce lo possiamo permettere" riporta questa mattina il Corriere della Sera (ed. Milano).