Ucraina ai quarti, Sheva quasi commosso: "Vale la pena vivere per un'emozione così"

L'Ucraina di Andriy Shevchenko si qualifica ai quarti di Euro 2020 grazie alla vittoria sulla Svezia arrivata ai tempi supplementari. L'ex attaccante del Milan ha commentato il successo ai microfoni di Sky Sport: "Sono orgoglioso per i ragazzi, che hanno dato tutto. Si sono applicati per giocare questa partita e sono felicissimo. Dedico questo traguardo al popolo ucraino, c'è tanto entusiasmo per noi. Abbiamo giocato con grande cuore. Ora spero che il pubblico italiano ci dia un grande supporto, l'Inghilterra è una grande squadra e sarà una partita molto difficile. Meglio da giocatore o da allenatore? Sono due cose diverse, ma questa è un'emozione pazzesca e vale la pena vivere per questo".