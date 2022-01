Udinese, presentato ufficialmente Pablo Marì. Era stato accostato anche al Milan

"Sono felicissimo e grato all'Udinese perché mi dà la possibilità di confrontarmi con un campionato top, ho apprezzato poi il lavoro fatto dall'Udinese per avermi e sono tanti anni che questa società fa cose importanti in Italia". Con queste parole, Pablo Marì, nuovo difensore dell'Udinese, ha spiegato la scelta di lasciare l'Arsenal per trasferirsi in Italia. Il suo profilo, nelle scorse settimane, era stato anche accostato al Milan tra i nomi per la difesa.