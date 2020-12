Ugo Conti a MTV: "È determinante che nel gruppo ci sia armonia, è la chiave di tutti i successi"

Ugo Conti, attore italiano e grande tifoso rossonero, è intervenuto a Milan TV durante "L'inferno del lunedì". Queste le sue dichiarazioni:

I cori sul pullman dopo le vittorie in trasferta: "È la chiave dei successi di qualsiasi tipologia di lavoro. È come quando si fa un film e poi la sera si sta tutti insieme. Quel video è la chiave del nostro successo. Non siamo il Barcellona di Messi e Iniesta. Siamo una buona squadra, poi quando c’è quella mentalità aumentano successi. È la chiave di questo nostro successo momentaneo. Trovo essenziale che ci sia armonia, è determinante per la chiave di tutti i successi nel lavoro”.

Sugli obiettivi: "Il giorno in cui il Milan ha acquistato Tonali ho detto “Vinciamo lo scudetto” e hanno riso tutti. Ora siamo primi siamo lì meritatamente, essendo anche meno fortunati degli altri. Devo fare i complimenti a Maldini, criticato ingiustamente nel primo periodo. Per quello che c’è in giro noi possiamo giocarcela benissimo, magari non vincere lo scudetto ma possiamo giocarcela