Ulivieri: "Giampaolo grande allenatore. Spiace per Gattuso"

Renzo Ulivieri ha parlato a margine dell'evento Football Leader dei temi più importanti negli ultimi giorni. Ecco le sue parole sul possibile arrivo di Marco Giampaolo al Milan a TMW: "È un grande allenatore. Mi dispiace per Gattuso, che ha fatto una grande annata e ha tenuto in piedi la baracca fino all'ultimo nonostante i momenti difficili. Ha avuto un calo ma non si è mai dato per vinto, dimostrando di essere un grande uomo. Anche il modo in cui ha lasciato è raro, da grande signore. Giampaolo è una persona perbene, il Milan troverebbe un valido sostituto. Dovrebbe essere più continuo? Quando alleni squadre di media classifica i momenti di flessione sono maggiori".