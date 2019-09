V. D'Amico: "Donnarumma? Ieri ha sbagliato, non può prendere un gol così"

A Maracanà, su TMW Radio, per commentare la sfida di ieri sera tra Torino e Milan è intervenuto l'ex calciatore Vincenzo D'Amico. Ecco le sue parole sui rossoneri: "Piatek? Non so se ci siamo sbagliati a dipingerlo come nuovo Van Basten. A me al Genoa piaceva. Col senno del poi, adesso, i soldi spesi dal Milan sembrano troppi. Donnarumma? Un gol come quello che ho visto, lui non può prenderlo. Ieri ha sbagliato".