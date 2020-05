V. D'Amico: "Milan, parole inopportune da parte di Rangnick. Però Maldini inesperto"

Per parlare dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e opinionista Vincenzo D'Amico.

Stamattina risposta di Maldini a Rangnick. Che ne pensa?

"Rangnick è un allenatore che vuole incidere sulle scelte dei giocatori, è un suo diritto, ma se arrivi in una squadra come il Milan, società gloriosa e dove ci sono grandi personaggi che ci lavorano, devi portare rispetto a queste persone. L'allenatore deve avere la possibilità di scelta, ma prima di queste dichiarazioni inopportune quantomeno deve arrivare".

Maldini che comunque in questa stagione ha faticato al Milan nel nuovo ruolo...

"Massimo rispetto per l'uomo Maldini, ma non è detto che un grande ex calciatore può essere anche un grande dirigente. Diversi hanno fallito. L'accoppiata Boban-Maldini è stata sbagliata, troppo inesperti e troppo convinti di essere perfetti. Io avrei preso Maldini insieme a qualcuno che avesse avuto già esperienza, per poi far diventare Maldini un gran dirigente".

Cosa pensa del tecnico tedesco?

"Rangnick è un buon tecnico, che sa lavorare con i giovani, come lo era Giampaolo. E ha fallito".