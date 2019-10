Per parlare di Serie A e non solo a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Vincenzo D'Amico. Ecco le sue parole sul Milan: "Se fosse rimasto Gattuso? Aveva in mano la situazione, anche se doveva crescere anche lui. Di sicuro non avrebbe fatto peggio di adesso, ma si sarebbe fatto meglio".