Valentini: "Il Milan ha bisogno di stabilità e programmazione"

L'ex dirigente della Figc Antonello Valentini ha parlato dei maggior temi del momento a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Questo il suo pensiero sul Milan: "Boban dice che manca esperienza alla squadra? A chi lo ha detto, allo specchio? Dispiace per questa situazione. Maldini deve crescere nel ruolo di dirigente. Boban ha lasciato un lauto compenso alla Fifa per cimentarsi in questa avventura. Giampaolo vede un calcio che piace di più di quello di Pioli. Pioli è stato esonerato più volte, non un curriculum eccitante. Mentre il Milan ha bisogno di stabilità e programmazione. Io avrei tenuto Giampaolo".