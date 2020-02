Venerato: "Maldini poteva usare altre parole su Rangnick"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciro Venerato, noto giornalista alla Rai, ha parlato del Milan e di quello che è successo in Milan-Juventus:

Sulla proprietà: "Elliott è un fondo e per sua natura non terrà un club per troppi anni, darà via il Milan quando lo riterrà opportuno, ora è svalutato, magari se in un paio d'anni riuscirà a tornare in Champions".

Sulle parole di Maldini nel post partita: "Capisco Maldini volesse difendere Pioli ma poteva usare altri termini su un personaggio come Rangnick".

Sulle dichiarazioni di Pioli: "Se Pioli dice che il Milan ha giocato meglio sono d'accordo, ma sul rigore per la Juve si può discutere però si è visto di peggio, ci sta di darlo o non darlo, poi se ne vogliamo parlare ce n'era uno nettissimo su Cuadrado".