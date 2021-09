Venezia, Zanetti a DAZN: "In partita per 60-70 minuti, poi Pioli ha dovuto mettere dentro i campioni"

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, "Abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare. Volevamo fare tante altre cose, pperò poi sul concreto poi è molto difficile fare certe cose con squadre che hanno valori assoluti incredibili... Per 60-70 minuti siamo stati in partita; poi mister Pioli ha dovuto mettere dentro 3-4 campioni perché se la stava vedendo brutta (ride, ndr)".

Sulla partita: "Questo tipo di partite dobbiamo giocare con organizzazione, andando con il cuore oltre l'ostacolo. Ci vuole anche un pizzico di fortuna".

Sulla prestazione: "La squadra ha fatto tutto quello che ho chiesto in fase difensiva, spendendo tanto ed essendo meno lucida con la palla. Ad ogni minimo posizionamento sbagliato richiamo di prendere goal in Serie A, dovevamo sicuramente proporre qualcosa di meglio avendo un po' più di coraggio".

Sulle sue sensazioni: "Bella emozione, colpo d'occhio straordinario. Per me è un qualcosa di straordinario: 5 anni fa allenavo la Beretti della Reggiana e ora sono a San Siro, me la sono goduta e spero in futuro di poter proporre qualcosa di diverso".