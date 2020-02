Ventola: "Il Milan con l'innesto di Ibrahimovic ha riportato entusiasmo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Nicola Ventola, ex giocatore neroazzurro, ha parlato del derby di questa sera. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan con l'innesto di Ibrahimovic ha creato entusiasmo dopo non essere partito bene. Stanno lottando per obbiettivi diversi ma hanno la mentalità giusta per creare grande spettacolo. Il derby è sempre un derby, l'Inter ha qualcosina in più a livello di rosa e mentalità vincente ma secondo me non esiste un favorito in partite del genere."