Verona, Barak e Casale via in estate? Tudor: "Sarebbero sostituiti"

Igor Tudor, tecnico del Verona, si è così espresso in conferenza stampa sulle possibili partenze in estate di Barak e Casale: "Non ho avuto paura, magari sarebbero stati sostituiti. Raramente ho paura nella vita. Siamo contenti di avere giocatori appetiti: è normale che si vendano i giocatori più forti, anche se l'allenatore non vuole. Ma io ho fiducia nella dirigenza, anche quando si sono venduti giocatori forti sono stati sostituiti nel modo giusto. Si tratta di pianificare bene: se hai idee giuste e competenze non è un problema".