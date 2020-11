Verona, Silvestri a SportWeek: "Ho sfidato Ibra a parole e l'ho fatto sbagliare"

Intervistato in esclusiva da SportWeek, il portiere del Verona Marco Silvestri è tornato sulla frase ormai celebre che ha rivolto a Ibrahimovic, poco dopo che lo svedese aveva appoggiato il pallone sul dischetto per battere il rigore: "Io gli dico: 'L'ultimo lo hai aperto sbagliato, no?'. In gergo, aperto significa il rigore che è stato tirato col piattone, alla destra del portiere. In Europa League aveva calciato in questo modo e aveva fallito. Allora ho pensato: provo a distrarlo, a disturbarlo. Se gli faccio credere che mi aspetto quel tipo di tiro, potrebbe decidere di battere al solito modo, forte e basso, a incrociare, così ho più possibilità di prenderglielo".

Da Ibra, in quel momento, nessuna reazione. Ma dopo il fischio finale? "Nemmeno - ha assicurato Silvestri -. Ma non credo che mi avrebbe detto qualcosa: sa che una piccola provocazione ci sta, in un momento come quello. Sono cose di campo che non vanno prese come un'offesa". Tanto che Ibra, nelle interviste a fine partita, ha riconosciuto sorridendo che Silvestri aveva ragione: "Proprio questa ammissione, e il modo in cui l'ha fatta, confermano che Ibra è un campione". Il numero uno gialloblù, in ogni caso, non ha dubbi su chi dovrebbe essere il rigorista dei rossoneri: "Kessie è un altro gran rigorista, ma Ibra ha talmente tanto talento, freddezza e carisma, che, fosse per me, potrebbe sbagliarne dieci di fila e io continuerei a farglieli battere".